شرطة السويس تُحبط مشاجرة مسلحة في سوق الأنصاري

السويس - حسام الدين أحمد:

أحطبت قوات الشرطة في السويس مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين بائعين وصاحب محل ورفاقه، قبل اندلاعها، إذ ضبطت 7 من طرفي المشاجرة وحرزت أسلحة كانت بحوزتهم.

وكانت معلومات وردت إلى العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمشادات بين بائعين بسوق الأنصاري في حي السويس، وصاحب محل حلاقة، لخلاف على إشغالهم مساحة أمام المحل، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب المحل كان يستعد ليتشاجر مع البائعين الجائلين، وقد استدعى عدد من أصدقائه للاستعانة بهم.

توجهت قوة أمنية قادها العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمد عابد إلى محل المشاجرة، حيث تمكنت من ضبط المتهمين خلال تواجدهم على مقهى بالسوق.

وعُثرت قوات الشرطة بحوزة المتهمين على فردي خرطوش، و4 أعيرة نارية، وسيف، وخنجر، وساطور، وسكين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.​