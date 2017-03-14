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وكيل تعليم أسيوط: إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية - صور

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وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (1)وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (1)

وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (2)وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (2)

وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (3)وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (3)

وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (4)وكيل تعليم أسيوط إجراءات صارمة للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية (4)

أسيوط – أسامة صديق:

قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه جرى اتخاذ إجراءات صارمة فور تعرض عدد من الطلاب لحالات إعياء فور تناولهم وجبات تغذية مدرسية، وأخذ عينها منها لتحليلها.

وأضاف فتحي أن عدد الوجبات الغذائية التي يجري توزيعها بشكل يومي تصل إلى نحو 470 ألف وجبة على مستوى المحافظة.

وكانت محافظة أسيوط، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من التذمر الشديد بين عدد من أولياء الأمور، بعد تعرض طلاب لحالات تسمم عقب تناولهم وجبات غذائية مدرسية.

وكان 14 تلميذًا بمدرسة مجمعة نجع سبع الابتدائية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، أصيبوا باشتباه بالتسمم الغذائي، لتناولهم وجبة بسكويت ضمن التغذية المدرسية.

واطمأن وكيل الوزارة على استقرار الحالة الصحية للطلاب وتأكد أنهم تعافوا تماما مما أصابهم ، مؤكدا على أن جميعهم خرج من المستشفى.

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