متحدث الجيش الليبي: مقتل وإصابة 28 جنديًا في اشتباكات الهلال النفطي

طرابلس - ( أ ش أ):

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري مقتل 10 جنود وإصابة 18 آخرين من قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، خلال عملية تحرير ميناء رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تلاحق "المجموعات الإرهابية" غرب بن جواد وفي النوفلية وهراوة.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن قوات الجيش سيطرت على رأس لانوف والسدرة وبن جواد، وأن سلاح الجو حسم المعركة بتوجيه ضربات قاصمة وساحقة مع تحرك القوات البرية نحو رأس لانوف والسدرة وبن جواد، وسيطرتها على المنطقة خلال ساعات.

وأضاف المسماري أن عمليات الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي مستمرة، ولن تتوقف إلا بإعلان رسمي من القيادة العامة للجيش، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية إلى أبعد من الهلال النفطي.

وأشار المسماري إلى أن سرايا الإرهاب تفكك مستشفى ميدانيًا بالجفرة وتجمع جميع أسلحتها وسياراتها وذخائرها ومعداتها وتهرب باتجاه مصراتة.