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ألمانيا تتعهد بمليون يورو لآلية مساءلة حول الجرائم الدولية في سوريا

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ألمانيا تتعهد بمليون يورو لآلية مساءلة حول الجرائم الدولية في سوريا ألمانيا تتعهد بمليون يورو لآلية مساءلة حول الجرائم الدولية في سوريا
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل

القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، أن ألمانيا ملتزمة بتعهدها للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مليون يورو، كدعم مالي لآلية المساءلة الدولية المستقلة للتعاطي مع انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية التي تم ارتكابها في سوريا.

وأضح جابرييل - في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة، الثلاثاء- أنه رغم الانتكاسات في أوضاع سوريا، ولكن علينا أن نستمر في عملنا من أجل استكمال المفاوضات في جنيف لأجل حل سلمي للصراع، مؤكداً أنه لا يمكن إنهاء حالة الرعب التي يعيشها الشعب السوري إلا إذا أجريت مفاوضات جادة وتم الشروع في معالجة القضايا الصعبة المتعلقة بالمستقبل السياسي للبلد من كافة الأطراف.

وأضاف أنه "يجب الاستعداد اللازم لتقديم تنازلات، من أجل أن يتحقق ذلك في نهاية المطاف سنقوم بكل ما في وسعنا أيضاً بعد مرور ستة أعوام على الحرب هناك"، وتابع: "في مثل هذا اليوم قبل ست سنوات بدأت احتجاجات سلمية في سوريا من أجل الحريات المدنية ومجتمع أكثر عدلاً، وتطورت لتصبح أفظع صراعات العصر، حيث أن نصف الشعب السوري في حالة فرار وأكثر من 400 ألف شخص سقطوا بالفعل ضحايا لهذا الصراع وتحول البلد إلى أطلال، فيما جاءت المحاولة الأخيرة من أجل توصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بنتائج محدودة للغاية".

وتابع "لا يزال هناك أكثر من 600 ألف إنسان محروم من المساعدات الإنسانية، ويتم تجويع وتشريد الناس هناك، مثلما يجري هذه الأيام في حي الوعر بحمص.

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