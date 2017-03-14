حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يثير مركور في نفسك الرغبة في الاستثمار والبدء بمشروع جديد أو القيام بعملية شرائية، ما يستدعي نقاشات واسعة وعملية إقناع تستنفد طاقتك



عاطفياً: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في افكارك، وخصوصاً إذا لم تقنعه بها أولاً



صحياً: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب برج الحمل ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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