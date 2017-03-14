السلطات الألمانية تداهم مؤسسة إسلامية وتتهمها بتجنيد مقاتلين

برلين - (أ ش أ):

داهمت السلطات الألمانية شققا مرتبطة بمسجد في مدينة هيلدشايم تردد عليه التونسي أنيس العامري الذي رفض طلب اللجوء الخاص به واقتحم سوقا لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر الماضي مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية مساء اليوم الثلاثاء - عن وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى الألمانية بوريس بيستوريوس قوله إن أكثرمن 300 من أفراد الشرطة فتشوا ثماني شقق لأشخاص وأغلقوا المسجد والمؤسسة التي تديره، متهما المؤسسة بأنها تجند الشبان المسلمين للانضمام إلى متشددي تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقد دهمت السلطات المسجد في صيف 2016 للاشتباه بأنه ينشر التطرف بين المسلمين ويشجعهم على السفر إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق.