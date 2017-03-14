الرئيس الأمريكي يستقبل ولي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت قناة "الحدث - العربية" مساء الثلاثاء، أن ولي ولي العهد السعودي؛ الذي يرأس اللجنة العليا التي تقود الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على عائدات النفط بات أول مسئول خليجي يلتقي الرئيس ترامب منذ توليه السلطة في يناير الماضي.

وكان بيان للديوان الملكي أكد أنه من المتوقع أن يبحث الأمير محمد، خلال محادثاته مع ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.