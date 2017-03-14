المبعوث الأممي لليمن يعرب عن أسفه بسبب موقف فرقاء الصراع من المفاوضات

باريس - (أ ش أ):

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن أسفه تجاه رفض الفرقاء اليمنيين الجلوس على طاولة المفاوضات، مبديًا أيضًا قلقه من تصاعد العمليات العسكرية في هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ عامين.

وقال المبعوث الأممي، في تصريح عقب المباحثات التي أجراها اليوم الثلاثاء بباريس مع وزير الخارجية الفرنسي جون-مارك أيرولت:"من المؤسف أن الأطراف لا تريد الجلوس سويا حول مائدة المفاوضات"، معتبرا أن الحل معروف، ويقوم على جانبين؛ عسكري وسياسي، في إشارة إلى خارطة الطريق الدولية الموضوعة لإنهاء النزاع.

وأضاف: "أحد المسائل التي تشغلنا هي ما رأيناه في الأسابيع الماضية من زيادة العمليات العسكرية"، مشددا على أولوية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن".

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يسعى منذ عامين إلى إطلاق محادثات سلام بين الفرقاء اليمنيين لإنهاء النزاع بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين الذي استولوا على العاصمة صنعاء ومساحات من الأراضي.

ويشهد اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 18.8 مليون من سكان اليمن يحتاجون للمساعدة.