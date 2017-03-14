مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة جوية باليمن

عدن - (أ ش أ):

لقي اثنان من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهما في غارة جوية يُعتقد أنها أمريكية استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية العبر بمحافظة حضرموت اليمنية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية عن مصادر أمنية يمنية قولها، مساء اليوم الثلاثاء، إن القتيلين هما أبو هاشم الشروري وأبو جندل الحضرمي.

وتأتي الغارة التي يرجح أن تكون نفذت بواسطة طائرة بدون طيار ضمن سلسلة من الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الأمريكي على التنظيم، مستهدفا أبرز قياداته ومعاقله في اليمن.

وقد شن الجيش الأمريكي منذ، الخميس الماضي، نحو 40 غارة في اليمن استهدفت تنظيم القاعدة.