أسعار الادوات المنزلية والكهربائية ترتفع بشكل جنوني في سوق العتبة تعرف على الاسعار الجديدة

سمر العشري

تشهد الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ارتفاعا كبيرا اليوم في سوق العتبة الشهير في القاهرة، الذي يؤمه المواطنون من كافة المحافظات في القطر، وذلك نتيجة لتخبط سعر الدولار وعدم استقراره بين هبوط وارتفاع، مما أدى إلى حالة من الركود والكسادر في حركة البيع والشراء في الاسواق عموما، وفيما يخص الأدوات المنزلية والكهربائية فقد قفزت أسعارها قفزة كبيرة غير متوقعة ومفاجئة، وفيما يلي أسعار الادوات المنزلية والكهربائية بعد الارتفاع حسب ما جاء في بوابة فيتو:

اسعار الأدوات المنزلية :

الحلل الصاج 600 جنيه، بدلا من 200 جنيه.

حلل الألمنيوم 500- 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

حلل الغرانيت 2900 جنيه، بدلا من 1000 جنيه.

حلل فلبيني 4700 جنيه .

طقم كاسات باختلاف أنواعه 150 – 400 جنيه، بدلا من 50 – 80 جنيه.

حافظة الطعام 55 – 160 جنيه، بدلا من 160 جنيه.

طقم الأركوبال باختلاف أنواعه 850 – 1150 جنيه.

طقم الفطار 1500 جنيه، بدلا من 400 جنيه.

طقم التوابل 400 جنيه، بدلا من 100 جنيه.

طقم التوابل البلاستيك 75 – 80 جنيه، بدلا من 30 جنيه.

طقم الحراري 400 جنيه، بدلا من 100 جنيه.

أسعار الاجهزة الكهربائية:

الخلاط العادي الفريش 290 جنيه، بدلا من 120 جنيه.

الخلاط الصيني 200 جنيه، بدلا من 80 جنيه.

قلاية البطاطس 800 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

العجانة 2500 جنيه، بدلا من 1500 جنيه.

المفرمة 1400 جنيه.

محضرة الطعام كاتشن ماشين 1800 جنيه.

شفاط توشيبا 300 – 400 حنيه .

غسالة الزانوسي 7 كيلو 6200 جنيه، بدلا من 3800 جنيه.

الغسالة الإيطالية 9100 جنيه.

الغسالة الاوتوماتيك 9200 جنيه.

الغسالة سامسونج 9100 جنيه.

غسالة يونيفرسال 4500 جنيه.

البوتوغاز الكريازي 4100 جنيه، بدلا من 3100 جنيه.

بوتوغاز يونيفرسال 3000 جنيه .

بوتوغاز زانوسي 5200 جنيه، بدلا من 4800 جنيه.

بوتوغاز آي كوك 4900 جنيه، بدلا من 2800 جنيه.

ثلاجة توشيبا 14 قدم 5600 جنيه.

ثلاجة توشيبا 16 قدم 6200 حنيه.

الثلاجة إيديال 12 قدم 4500 جنيه.

الثلاجة إيديال 14 قدم 5500 جنيه.

ثلاجة كريازي 5800 جنيه.

ثلاجة سامسونج 16 قدم 8200 جنيه.

ثلاجات يونيون إير باختلاف أحجامها 6000 – 8000 جنيه.

الديب فريزر 5 درج 4300 جنيه، بدلا من 2300 جنيه.

مراوح السقف العادية ماركة توشيبا 450 جنيه، بدلا من 420 جنيه.

المراوح البوكس 350 جنيها، بدلا من 310 جنيه.

المروحة العمود 750 جنيه.

مروحة فريش 450 جنيه، بدلا من 125 جنيه.

مروحة نوفال 380 جنيه، بدلا من 150 جنيه.

المكواة بناسونيك البخار الياباني 900 جنيه، بدلا من 400 جنيه.

المكواة الماليزي العاديه من 700 جنيه، بدلا من 350 جنيهز

المكواة التيفال الفرانساوي من 680 جنيه بدلا من 350 جنيه.

مكواه ترنادوا 310 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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