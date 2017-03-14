وكالة رويترز تنشر خبر خطير عن تواجد قوات أجنبية على أرض مصر وفي منطقة غير متوقعة لغرض قد يورط مصر عسكريا وموسى يرد

سمر العشري

في الفترة الأخيرة مُني حفتر بعدة هزائم متتالية خاصة في منطقة ما يسمى بالهلال النفطي، والتي كان يسعى للسيطرة عليها وذلك لاستغلال حقول النفط والاستحواذ عليها، ونظراً للمساندة العلنية من مصر لحفتر هي ودولة الامارات العربية المتحدة، نشرت وكالة رويترز الاخبارية خبراً من مصادر لم تسمها بأن روسيا على ما يبدو أنها قد نشرت قوات عسكرية لها في مرسى مطروح وما بعدها من مناطق.

وذلك استعداداً منها للتدخل في ليبيا وذلك لمساندة حفتر على غرار ما حدث في سوريا، وقد كذب أحمد موسى ذلك الخبر واتهم رويترز بالكذب بأنها تقوم بفبركة الأخبار على حد زعمه، مؤكداً أن لا يوجد رئيس مصر خدم في القوات المسلحة يسمح لأي قواعد عسكرية أجنبية بالتواجد على أرض مصر.

هذا وقد ذكر تقرير رويترز على لسان خبراء عسكريين، أن ذلك قد يضع مصر في مواجهة عسكرية مسلحة ومباشرة مع القوات المحاربة لحفتر، كما أنه سوف تضع المصالح المصرية في ليبيا وعلى رأسها العمالة المصرية هناك في خطر كبير.

المصدر :مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads