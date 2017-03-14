الصحة: 2262 حالة اشتباه في تسمم غذائى بمحافظة سوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، عن استقبال 2262 تلميذ بـ4 مستشفيات، جراء الاشتباه في تسمم غذائى لحق بهم بـ8 مدارس في مركز أخميم محافظة سوهاج.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن جميع الحالات تم استقبالهم بمستشفيات أخميم المركزى وساقلته وسوهاج العام وسوهاج التعليمى، حيث تم الكشف عليهم، واتضح أن أغلب الحالات تراوحت إصابتهم ما بين "مغص واسهال وقيئ وزعر وهلع"، لافتًا إلى مغادرتهم بعد تحسن حالتهم الصحية بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى تبقي 20 حالة فقط، لديهم أعراض اشتباه في تسمم، وهم جميعًا تحت الملاحظة، ويتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف مجاهد أن فور الإبلاغ تم الدفع بعدد 50 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات للمستشفيات والتى تم رفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى من خلال توافر الفرق الطبية والأدوية اللازمة، مشيرًا إلى قيام الفريق الوقائى بالوزارة بسحب عينات من الوجبات المدرسية ومياه الشرب والمتحصلات من التلاميذ، بالإضافة إلى سحب عينات أخرى من مصانع الأغذية الموردة لهذة الوجبات وذلك لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة فى انتظار نتيجة التحاليل.

وأشار مجاهد إلى التنسيق التام بين وزارة التربية والتعليم ومحافظ سوهاج وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم إرسال لجنة فور وقوع الحادث للتحفظ على جميع الكميات من الوجبات الغذائية للتلاميذ بالمصانع الموردة والمخازن وأخذ عينات لتحليلها.​