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رئيس الوزراء: إسناد مهام قطاع الأعمال لـ"نصر" متفق عليه داخل المجلس

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رئيس الوزراء: إسناد مهام قطاع الأعمال لـ"نصر" متفق عليه داخل المجلس رئيس الوزراء: إسناد مهام قطاع الأعمال لـ"نصر" متفق عليه داخل المجلس
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن قرار إسناد مهام وزارة قطاع الأعمال العام للدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار بجانب مهام عملها هو إجراء متفق عليه داخل مجلس الوزراء، في حالة غياب وزير يحل محله الوزير الأقرب لقطاعه.

وأوضح في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة فإنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها باجتماع المجموعة الاقتصادية القادمة ثم عرضها علي مجلس الوزراء.

وحول مخصصات قطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة، قال رئيس الوزراء إنها ستكون طبقًا للدستور ولكن لم يتم تحديد أرقام حتى الآن.

وكشف رئيس الوزراء عن تأجيل اجتماع الأسبوعي ليعقد يوم الأحد المقبل بدلًا من غدًا الأربعاء.​

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