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رسميا || علاوة تشجيعية جديدة وزيادة 10% من الراتب الشامل لجميع العاملين بهذه الجهة

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رسميا || علاوة تشجيعية جديدة وزيادة 10% من الراتب الشامل لجميع العاملين بهذه الجهة رسميا || علاوة تشجيعية جديدة وزيادة 10% من الراتب الشامل لجميع العاملين بهذه الجهة

 

قال المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء ، أنه تقديراً لمجهودات كافة العاملين بالشركة القابضة للكهرباء وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أنه جارى حالياً إصدار منشور من الشركة القابضة لكهرباء مصر بإقرار علاوة تشجيعية جديدة لهم بالاضافة إلى زيادة بنسبة 10% تحسب من الراتب الشامل لجميع العاملين بالشركة القابضة للكهرباء.

وأشار المهندس جابر الدسوقي بأن تلك الزيادة الجديدة في الراتب ستطبق على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء سواء شركات نقل أو توزيع أو إنتاج.

 

واضاف المهندس جابر الدسوقي بأنه سوف يتم إيضاً إقرار درجة كبير في المنشور الذي سيتم إصداره خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن تلك القرارات الجديدة التي تم إتخاذها من قبل الشركة القابضة للكهرباء إنما تدل على المصداقية بينه وبين العاملين بالشركة.

من الجدير بالذكر بأن العاملين بشركات الكهرباء يتمتعون دون غيرهم من العاملين في بمزايا مالية كبيرة من بينها العلاوات والحوافز وغيرها من المزايا التي يحصل العاملين بوزارة الكهرباء عليها دون غيرهم في الحكومة وخاصة الوزرات الخدمية مثل الصحة والتعليم ووحدات الحكم المحلي.

 

المصدر:مصرفايف

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