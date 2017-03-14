"السياحة" تهيب بالمواطنين التعامل مع شركات العمرة بالجنيه المصري فقط

القاهرة - ( أ ش أ):

أهابت وزارة السياحة بالمواطنين، التعامل مع الشركات السياحية المنفذة لرحلات موسم العمرة الحالي بالجنيه المصري فقط.

وحذرت الوزارة- في بيان مساء اليوم الثلاثاء- من أنه في حالة مخالفة أي شركة لذلك، يتم إخطار الوزارة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وذلك عبر الخط الساخن 19654 أو على الإيميل Mot_ths@yahoo.com، أو الإبلاغ بمقر الوزارة والكائن في برج مصر للسياحة-ميدان العباسية.

يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة السياحة للبدء في تنفيذ رحلات موسم العمرة للعام الحالي (1438 هـ –2017م).