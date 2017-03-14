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رئيس وزراء هولندا: العقوبات التركية على أمستردام "غريبة"

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رئيس وزراء هولندا: العقوبات التركية على أمستردام "غريبة" رئيس وزراء هولندا: العقوبات التركية على أمستردام "غريبة"
رئيس الوزراء الهولندي مارك روت

أمستردام - (أ ش أ):

وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، العقوبات التي تفرضها أنقرة على الهولندية بأنها غريبة، مضيفا أن هولندا لديها المزيد من الأسباب لتصبح غاضبة جداً من تركيا.

ونوه روت، إلى أن التحرك التركي لتجميد الاتصالات الدبلوماسية مع هولندا "ليس سيئاً جداً" لكنه غير ملائم، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال عطلة الأسبوع، رفضت الحكومة الهولندية الإذن بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي، الذي كان من المنتظر أن يلقي خطاباً أمام الأتراك الذين يعيشون في هولندا دعماً للاستفتاء الذي يجرى في أبريل المقبل، لتوسيع الصلاحيات الرئاسية في تركيا.

وفي رد فعل على ذلك، أعلنت أنقرة منع السفير الهولندي من دخول تركيا، معلقة الزيارات الدبلوماسية واللقاءات الحكومية رفيعة المستوى.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قرطمولوش، إن العقوبات ستطبق إلى أن تتخذ هولندا خطوات لإصلاح التحركات التي تراها أنقرة بوصفها إهانة بالغة.

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