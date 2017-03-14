الاتحاد التونسي للشغل: يجب الالتزام بـ"وثيقة قرطاج" لإنقاذ تونس

تونس - (أ ش أ):

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء جميع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج إلى الالتزام بما احتوته من مضامين بما يمكن من إنقاذ تونس من الأوضاع الصعبة التي تعيشها حاليا.

وأكد الطبوبي في تصريح صحفي أن المنظمة التونسية للشغل ستظل دائما متجذرة في عمقها الوطني الحقيقي، وستسير على خطى رموزها النقابية الكبيرة وستظل ثابتة على مواقفها المبدئية وهي الولاء لتونس، والوفاء للشهداء، والإخلاص للعمال.

وكان جدل قد ثار على الساحة السياسية التونسية في الآونة الأخيرة في أعقاب قيام رئيس الوزراء يوسف الشاهد في أواخر الشهر الماضي بإجراء تعديل وزاري مصغر دون استشارة الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والداعمة للحكومة. وعبرت هذه الأحزاب والمنظمات ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقها حيال هذا التعديل.

ودافع رئيس الحكومة عن التعديل الوزاري الذي أجراه وشدد على أنه حق يكفله له الدستور.

وعلى إثر هذا الجدل دعت شخصيات سياسية بارزة رئيس الحكومة إلى الاجتماع مع أطراف وثيقة قرطاج للتهدئة. وقد اجتمع رئيس الحكومة بهذه الأطراف في وقت سابق من الأسبوع الحالي وأكد الشاهد التزامه والتزام جميع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بكل بنودها.