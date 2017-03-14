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محافظ سوهاج: المصابون بالتسمم الغذائي في أخميم 2243 تلميذًا

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محافظ سوهاج: المصابون بالتسمم الغذائي في أخميم 2243 تلميذًا محافظ سوهاج: المصابون بالتسمم الغذائي في أخميم 2243 تلميذًا
الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج - أ ش أ:

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إن الحصر النهائي للتلاميذ المصابين بحالات أعياء عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية في عدد من المدارس بإدارة أخميم التعليمية وصل إلى 2243 تلميذا وتلميذة، مؤكدا خروج جميع التلاميذ المصابين من المستشفيات بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم والتأكد من استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم، ولم تحدث أي حالات وفاة أو حالات حرجة بين الطلاب المصابين.

وأوضح المحافظ - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن المستشفيات التي استقبلت حالات الإصابة هي مستشفيات أخميم المركزي، ساقلتة المركزي، سوهاج الجامعي، سوهاج التعليمي، سوهاج العام، والهلال للتأمين الصحي، مشيدا بالفرق الطبية وأطقم التمريض التي تعاملت مع الموقف في جميع المستشفيات التي وصلت إليها الحالات حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لها والتعامل بحرفية عالية مع الأطفال وذويهم وتوفير جميع الأدوية والمحاليل اللازمة عند وصولهم إلى المستشفيات في وقت واحد.

وكان التلاميذ بمجمع مدارس قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم للتعليم الإبتدائى اصيبوا بحالات إعياء شديد وقىء واشتباه تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة سوهاج إخطارا من الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم ، بإصابة عشرات التلاميذ بالمرحلة الإبتدائية بمجمع مدارس قرية " الصوامعة شرق " بدائرة المركز بحالات إعياء وقىء واشتباه تسمم غذائى حيث انتقلت على الفور القيادات التنفيذية والأمنية ومسئولى الصحة وسيارات الإسعاف لسرعة اسعاف التلاميذ المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات اللازمة لهم وإعطائهم المحاليل والأدوية والعلاجات اللازمة، وأجمعوا على حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية والتى تضمنت قطعة حلاوة طحنية وقطعتين جبنة مطبوخ " مثلثات " ورغيفين خبز وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.​

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