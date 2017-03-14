وزارة التربية والتعليم || تعلن رسمياً خلو إمتحانات أخر العام من دروس الشهور الآتية لجميع الصفوف

سمر العشري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي اليوم في خطاب أرسلته لكافة المديريات التعليمية بالمحافظات عن الاجراءات الخاصة بإمتحانات الميد تيرم لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إعتبار إمتحانات الميد تيرم "منتهية" .

حيث أعلنت الوزارة في الخطاب أنه بعد موافقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على جعل إمتحانات الميد تيرم منتهي وبما يعني عدم ورود الموضوعات التي أمتحن فيها الطالب في الميد تيرم فى إمتحانات نهاية العام، فقد تقرر عدم ورود أسئلة بإمتحانات نهاية العام في كافة المواد الدراسية لجميع الصفوف الابتدائية والاعدادية فيما تم تدريسه حتى 11 مارس 2017 وإعتبار ذلك للأطلاع.

وكشفت وزارة التربية والتعليم بأن مديري عموم تنمية المواد الدراسية يقومون حالياً بإعداد نشرة رسمية بتحديد هذه الأجزاء في كافة المواد الدراسية ومخاطبة موجهي عموم المواد الدراسية بها حتى يتم تعميمها على كافة المحافظات في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

شبكةعيونالإخبارية

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