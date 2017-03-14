التعليم: نتابع حالات الاشتباه في تسمم بعض طلاب سوهاج

كتبت - ياسمين محمد

أكدت وزارة التربية والتعليم متابعتها بـ"اهتمام شديد" لحالات اشتباه التسمم التى ظهرت فى بعض المدارس الابتدائية فى إداراتى ساقلته، وأخميم بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن معظم الحالات غادرت المستشفيات، وجارى متابعة الحالات المحجوزة تحت الملاحظة، مؤكدة أنه سيتم إصدار بيان إعلامى مشترك بين وزارتى التربية والتعليم والصحة بالموقف النهائى، عقب ظهور نتائج تحليل العينات التى تم سحبها بمعرفة الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر، أن محافظ سوهاج أصدر قرارًا اليوم الثلاثاء 14/3/2017 بوقف وجبات التغذية المدرسية؛ لحين فحص الوجبات بمعرفة الجهات المختصة، وعمل التحاليل اللازمة ضمانًا لسلامة تلك الوجبات.