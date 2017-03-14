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بالتعاون مع القوات المسلحة.. "الآثار" تنقل تمثال المطرية إلى المتحف المصرى غدًا

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بالتعاون مع القوات المسلحة.. "الآثار" تنقل تمثال المطرية إلى المتحف المصرى غدًا بالتعاون مع القوات المسلحة.. "الآثار" تنقل تمثال المطرية إلى المتحف المصرى غدًا
تمثال المطرية

كتبت - نسمة فرج:

تقوم وزارة الآثار غدًا الأربعاء، بنقل موكب التمثال الملكى الذى عثرت عليه البعثة المصرية الألمانية الأسبوع الماضى فى منطقة سوق الخميس بالمطرية، بالإضافة إلى بعض القطع الأثرية التى عثرت عليها البعثه مؤخرًا بالموقع.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، أنها ستقوم بعملية نقل التمثال من موقعه إلى المتحف المصرى بالتحرير، بالتعاون مع إدارة النقل بالقوات المسلحة، وذلك فى تمام الساعة الرابعة من عصر غد الأربعاء إلى منطقة سوق الخميس بالمطرية، لمتابعة بداية عملية التحميل والنقل، على أن يصل التمثال إلى المتحف المصرى بالتحرير فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

كما سيعقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، احتفالية بمناسبة هذا الاكتشاف بحديقة المتحف المصرى بالتحرير يوم الخميس، فى تمام الساعة السادسة مساء.​

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