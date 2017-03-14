الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الحكومة أولويات الإصلاحات الكبرى

تونس - (أ ش أ):

بحث رئيس تونس الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن السبسي استعرض خلال اللقاء نتائج اجتماع الشاهد مع الأحزاب والمنظمات الداعمة لوثيقة قرطاج، وما تم الاتفاق عليه لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق أولويات المرحلة والإسراع بإنجاز الإصلاحات الكبرى.

وقدم الشاهد عرضًا حول البرنامج المعد لتأمين أفضل الظروف لتحضير وإنجاز الانتخابات البلدية القادمة والإمكانيات التي سيتم تسخيرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان حسن سير كامل العملية الانتخابية.

وتتضمن "وثيقة قرطاج" أولويات "حكومة الوحدة الوطنية" التي وقع عليها في يوليو الماضي الاتحاد العام التونسي للشغل "المنظمة النقابية الأكبر" والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "أرباب العمل"، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "المزارعين"، كما وقعها أحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".

وتنص وثيقة الاتفاق على أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وتشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل "العمل"، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة".