بالصور..ضبط 2 طن دقيق مدعم تستخدم علف للماشية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مباحث التموين بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 2 طن دقيق مدعم يستخدم كعلف للماشية بمنطقة القابوطي.

شن رجال التموين والمباحث حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخالفات أسفرت عن ضبط 2 طن دقيق مدعم خاص بالبطاقات الذكية للخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بمنطقة القابوطي الجديد يستخدم كعلف للماشية.

أشرف علي الحملة ناصر ثابت، مدير عام مديرية التموين، وشارك فيها مجدي الخضر، وكيل المديرية، وخالد فهمي، رئيس الرقابة، هوشام السعيد، كبير مفتشي التموين، وكلًا من: ابراهيم الدهري ومحمد عوض، مفتشا تموين.