إزالة 14 مكمورة فحم في القليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شنت أجهزة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء على مكامير الفحم في نطاق مركز طوخ، قادها مدير الأمن اللواء أنور سعيد، أزيلت خلالها 14 مكمورة في ناحية أجهور الكبرى، أعاد أصحابها تشغيلها، بالمخالفة لقرار وقف عمل المكامير، حفاظًا على حياة المواطنين.

وكان المحافظ اللواء محمود عشماوي تلقى عدة استغاثات في هذا الشأن، فكلف مديرية الأمن ومجلس مدينة ومركز طوخ باتخاذ اللازم تجاه أصحاب المكامير.

وفي السياق، أكد محافظ القليوبية أنه "لا تراجع ولا استسلام" في مواجهة مكامير الفحم، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر وفوق كل اعتبار.