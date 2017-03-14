محافظ القليوبية: برنامج جديد لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، عن برنامج جديد يجرى إعداده حاليًا لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن، مشيرًا إلى أن إهمال هذه الأصول إهدارًا للمال العام، وهو ما لن يُسمح به خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أهمية استغلال هذه الأصول بأفكار غير تقليدية تناسب السوق المحلي والعالمي.

وفي سياق منفصل، لفت المحافظ إلى اجتماع عقده بالمسؤولين عن مشروع الـ 30 مليون بيضة في منطقة الخانكة، لبحث معوقات وسير العمل به.

والمشروع يقع على مساحة 39 فدانًا، ويتبع وزارة الزراعة، ويعاني حاليًا تراجعًا في الإنتاج بشكل غير مسبوق، على حد وصف المحافظ، الذي تحدث عن الروتين الحكومي كأحد أهم أسباب المشكلات التي حاصرت المشروع والتفكير في تطويره.

وأضاف أنه لابد من الاستغلال الأمثل لكامل المساحة التي يقع عليها المشروع مع تطوير الأداء والإنتاج وفتح منافذ تسويقية جديدة للسوق المحلي والقومي.​