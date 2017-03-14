أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: برنامج جديد لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة

Google+ Print
محافظ القليوبية: برنامج جديد لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة محافظ القليوبية: برنامج جديد لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة
محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، عن برنامج جديد يجرى إعداده حاليًا لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن، مشيرًا إلى أن إهمال هذه الأصول إهدارًا للمال العام، وهو ما لن يُسمح به خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أهمية استغلال هذه الأصول بأفكار غير تقليدية تناسب السوق المحلي والعالمي.

وفي سياق منفصل، لفت المحافظ إلى اجتماع عقده بالمسؤولين عن مشروع الـ 30 مليون بيضة في منطقة الخانكة، لبحث معوقات وسير العمل به.

والمشروع يقع على مساحة 39 فدانًا، ويتبع وزارة الزراعة، ويعاني حاليًا تراجعًا في الإنتاج بشكل غير مسبوق، على حد وصف المحافظ، الذي تحدث عن الروتين الحكومي كأحد أهم أسباب المشكلات التي حاصرت المشروع والتفكير في تطويره.

وأضاف أنه لابد من الاستغلال الأمثل لكامل المساحة التي يقع عليها المشروع مع تطوير الأداء والإنتاج وفتح منافذ تسويقية جديدة للسوق المحلي والقومي.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"