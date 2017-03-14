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القوات الموالية للمشير حفتر تعلن استعادة موقعين نفطيين

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القوات الموالية للمشير حفتر تعلن استعادة موقعين نفطيين القوات الموالية للمشير حفتر تعلن استعادة موقعين نفطيين
قوات الجيش الليبي

(أ ف ب):

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الثلاثاء، أنها استعادت موقعين نفطيين كانت سيطرت عليهما جماعات مسلحة منافسة.

وقال خليفة العبيدي، المتحدث باسم القوات الموالية للمشير حفتر أن القوات المسلحة الباسلة حررت الهلال النفطي بالكامل، وتبسط سيطرتها عليه وتلاحق فلول الجماعات الإرهابية المنهارة".

إلا أن مدير عام حرس المنشآت النفطية عميد المقريف اكتفى بتأكيد استعادة موقعي راس لانوف والسدرة.

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