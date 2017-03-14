اعتقال 15 شخصا في تتارستان الروسية ينتمون لخلية تابعة لحزب التحرير الإسلامي

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية في جمهورية تتارستان الروسية، اعتقال 15 شخصًا، ينتمون لخلية تابعة لحزب التحرير الإسلامي الإرهابي المحظور في روسيا.

وذكر بيان للجنة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي " الروسية - أنه تم اعتقال 15 شخصًا، منهم 14 شخصًا من قادة الخلية ونشطاء إرهابيين.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح 12 قضية جنائية ضد قيادات وأعضاء الخلية المعتقلة، وهي أحد فروع منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية.

وبحسب المحققين، فإن عمل الخلية بدأ في قازان منذ أغسطس 2015 ، بهدف نشر الفكر الإسلامي وتغيير النظام الدستوري وانتهاك وحدة أراضي روسيا الاتحادية.

يُذكر أنه نظراً لمنع نشاط تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" المتطرف في روسيا، يتم اعتقال أعضائه وناشطيه بشكل منتظم في مختلف المناطق الروسية، وخاصة في المدن الكبيرة داخل روسيا الوسطى ومنطقة الفولجا وسيبيريا وشبه جزيرة القرم.

وكان نشاط حزب التحرير الإسلامي قد تم حظره في روسيا في عام 2003.