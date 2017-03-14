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فرنسا تعرب عن قلقها بعد اختفاء اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة بالكونغو

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فرنسا تعرب عن قلقها بعد اختفاء اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة بالكونغو فرنسا تعرب عن قلقها بعد اختفاء اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة بالكونغو
وزير الخارجية الفرنسى

باريس - (أ ش أ):

أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء اختفاء اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة في إقليم كاساي بوسط الكونغو.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها - إن الموظفين كانا يمثلان مجموعة خبراء الأمم المتحدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعمل بموجب القرار 1533 لمجلس الأمن الدولي.

ودعت وزارة الخارجية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو "مونسكو" إلى حشد كل الوسائل اللازمة في أسرع وقت للعثور على الموظفين.

واختتم البيان بالتأكيد على إدانة فرنسا لأعمال العنف الدامية في إقليم كاساي خلال الأشهر الأخيرة، وتضامنها مع مجموعة خبراء الأمم المتحدة في الكونغو وأفرادها لما يقومون به من عمل ضروري في ظروف صعبة.

وكانت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أفادت، من جانبها، بأن مجهولين خطفوا أمريكيا وسويدية من مسؤولي الأمم المتحدة في إقليم كاساي بوسط الكونغو.

وأوضح بيان للحكومة أن مايكل شارب، أمريكي، وزايدا كاتالان، سويدية، وقعا في يد قوى سلبية لم يتم تحديدها بعد إلى جانب أربعة مواطنين من الكونغو كانوا معهما قرب قرية نجومبي.

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