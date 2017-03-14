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تشريعية النواب تؤجل مناقشة اتفاقية "النقد الدولي" لحضور رئيس الوزراء

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تشريعية النواب تؤجل مناقشة اتفاقية "النقد الدولي" لحضور رئيس الوزراء تشريعية النواب تؤجل مناقشة اتفاقية "النقد الدولي" لحضور رئيس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

كتب - أحمد علي:

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي الذي يبلغ قرضه ١٢ مليار جنيه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار اللجنة يأتي تنفيذًا لرغبة النواب في الاستماع لمبررات في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.

وشهدت اللجنة مطالبات بضرورة حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقال النائب حسن بسيوني "لابد من استدعاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للكشف أمام البرلمان عن الحاجة الملحة التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء بهذه السرعة دون الرجوع للبرلمان".

وأضاف بسيوني، أنه في الوقت الذي يعتبر فيه موافقة الصندوق على القرض شهادة للاقتصاد المصري بقدرته على سداد الديون المستحقة عليها، إلا أن بيوت الخبرة في العالم ترى أن على شفى الإفلاس.

فيما تمسك النائب يحيي كدواني باعتذار رئيس الحكومة أمام البرلمان، ورد عليه رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، أنه سيسجل في المضبطة طلب حضور رئيس الوزراء أثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة.

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