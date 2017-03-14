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سحر نصر تتولى أعمال وزارة قطاع الأعمال العام مؤقتًا

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سحر نصر تتولى أعمال وزارة قطاع الأعمال العام مؤقتًا سحر نصر تتولى أعمال وزارة قطاع الأعمال العام مؤقتًا
الدكتورة سحر نصر

القاهرة - ( أ ش أ):

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم 611 لسنة 2017م، بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالقيام مؤقتًا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى عملها، وذلك إلى حين عودته من الخارج.

ونص القرار على أنه يعمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية .

وتولت "نصر" مهام الوزارة مؤقتًا، بسبب تعرض وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي لوعكة صحية، وسفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

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