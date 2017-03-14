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حريق بسيارة نقل يعطل الحركة المرورية بـ "زراعي القليوبية"

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حريق بسيارة نقل يعطل الحركة المرورية بـ "زراعي القليوبية" حريق بسيارة نقل يعطل الحركة المرورية بـ "زراعي القليوبية"
حريق بسيارة نقل ارشيفية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

سيطرت قوات الإطفاء على حريق شب في سيارة نقل، اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي السريع بطوخ، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية باتجاه (بنها - القاهرة).

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا من المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث طوخ، ببلاغ من الأهالي بنشوب حريق بسيارة أمام منطقة المرور على الطريق السريع بطوخ، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادثة، وسيطرت على الحريق.

ومن المعاينة، تبين أن قائد السيارة توقف بها على الطريق لشراء طعام قبل أن يقع ماس كهربائي بالسيارة التي اشتعلت بالنيران.

حُرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​

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