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شروط التسجيل والحجز على وحدات الاسكان الاجتماعي المخصصة للمصريين المقيمين في الخارج واسعار هذه الوحدات

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شروط التسجيل والحجز على وحدات الاسكان الاجتماعي المخصصة للمصريين المقيمين في الخارج واسعار هذه الوحدات شروط التسجيل والحجز على وحدات الاسكان الاجتماعي المخصصة للمصريين المقيمين في الخارج واسعار هذه الوحدات

تم الإعلان عن تخصيص وحدات سكنية، موزعة على14 محافظة في أنحاء الجمهورية، المواطنين المصريين المقيمين خارج حدود الوطن، حيث تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على توفير وحدات سكنية في 14 محافظة ، ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي، للمصريين في بلاد الاغتراب، وذلك استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج لربطهم بوطنهم الأم ، وجاءت الموافقة بعد التنسيق والتعاون بين وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم" ، ووزير الإسكان "مصطفى مدبولي" ، وأشارت وزيرة الهجرة أن الوزارة  تقوم بالعمل على تلبية احتياجات المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة المعنية.

ومن جهته قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان : "أنه تم توفير وحدات سكنية بمناطق العبور (حجرتين وصالة – وحدات متميزة) والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمدن الجديدة بالصعيد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – طيبة – أسوان – الفيوم) ومطروح (سيدى عبدالرحمن – العلمين – الحمام) والبحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم) وبرج العرب الجديدة" .

أما عن شروط الاستفادة والحصول على الوحدات السكنية المطروحة فهي :

  • أن يكون الشخص متمتعا بالجنسية المصري.
  • أن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار.
  • يتم التخصيص وفقًا للرغبات، وطبقًا لما هو معمول به فى مشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم تحديد سعر الوحدات بالأدوار المتكررة ( ما عدا الارضي والأخير )، بمعرفة لجنة تحديد الاسعار في الوزارة، بنسبة تتراوح ما بين 2% و 10% حسب التميز، ويتم تسديد قيمة الوحدة السكنية المتخصص بها المشترك بما يعادلها بالدولار، إضافة إلى قيمة 5% من قيمة الوحدة، تبقى كوديعة صيانة.

وأضاف مدبولي، أن جدية الحجز مقدارها 25% من سعر الوحدة متضمنا التميز، وأما المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة فيتم سداده على 3 دفعات سنوية، وعلى مدى ثلاث سنوات، وإذا رغب المتخصص بالسداد الفوري يتم خصم 7.5% من المبلغ الباقي بعد سداد الدفعة الأولى.

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