السيسي يتابع عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - مصراوي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم الثلاثاء، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن فريق العمل الاستشاري الذي يتولى إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تلقى تقريراً حول متابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض التصميمات المعدلة للحى الحكومي، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وعدد من الشركات المصرية، ويضم مباني الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، وتصل قدرته الاستيعابية إلى حوالي 100 ألف موظف.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن تنفيذ الحي الحكومي سيتم على مرحلتين تتضمن الأولى 18 وزارة، في حين تتضمن الثانية باقي الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة للوزارات ولمجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الطراز المعماري للحي مستوحى من الحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والإسلامية المتنوعة، وتصل إجمالي مسطحات المباني إلى مليون متر مربع.

من جانبه، شدد رئيس الجمهورية على مراعاة الاستغلال الأمثل لساحات الأراضي، وخفض تكاليف إنشاء وتشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وذلك في إطار معماري متميز ومتجانس، مؤكداً ثقته في قدرة الشركات المصرية على تصميم وتنفيذ المشروع وفقاً لأفضل معايير الجودة المتبعة عالمياً.

كما شدد الرئيس على ضرورة إعداد دراسة مرورية متكاملة لحركة المرور المتوقعة لعدم حدوث أية اختناقات مرورية، من خلال استخدام الأعمال الصناعية في تقاطعات ومحاور الطرق الهامة، بحيث يتم التيسير على المواطنين وتقديم نموذج حضاري لعاصمة مصر المستقبل.

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