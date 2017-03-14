أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يتابع عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print
السيسي يتابع عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة السيسي يتابع عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس عبدالفتاح

القاهرة - مصراوي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم الثلاثاء، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن فريق العمل الاستشاري الذي يتولى إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تلقى تقريراً حول متابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض التصميمات المعدلة للحى الحكومي، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وعدد من الشركات المصرية، ويضم مباني الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، وتصل قدرته الاستيعابية إلى حوالي 100 ألف موظف.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن تنفيذ الحي الحكومي سيتم على مرحلتين تتضمن الأولى 18 وزارة، في حين تتضمن الثانية باقي الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة للوزارات ولمجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الطراز المعماري للحي مستوحى من الحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والإسلامية المتنوعة، وتصل إجمالي مسطحات المباني إلى مليون متر مربع.

من جانبه، شدد رئيس الجمهورية على مراعاة الاستغلال الأمثل لساحات الأراضي، وخفض تكاليف إنشاء وتشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وذلك في إطار معماري متميز ومتجانس، مؤكداً ثقته في قدرة الشركات المصرية على تصميم وتنفيذ المشروع وفقاً لأفضل معايير الجودة المتبعة عالمياً.

كما شدد الرئيس على ضرورة إعداد دراسة مرورية متكاملة لحركة المرور المتوقعة لعدم حدوث أية اختناقات مرورية، من خلال استخدام الأعمال الصناعية في تقاطعات ومحاور الطرق الهامة، بحيث يتم التيسير على المواطنين وتقديم نموذج حضاري لعاصمة المستقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار