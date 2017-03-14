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كارثة تضرب عدد كبير من مدارس سوهاج بعد ارتفاع عدد الإصابات بين التلاميذ إلى 1192 .. واجراء حاسم وعاجل من الحكومة

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كارثة تضرب عدد كبير من مدارس سوهاج بعد ارتفاع عدد الإصابات بين التلاميذ إلى 1192 .. واجراء حاسم وعاجل من الحكومة كارثة تضرب عدد كبير من مدارس سوهاج بعد ارتفاع عدد الإصابات بين التلاميذ إلى 1192 .. واجراء حاسم وعاجل من الحكومة

يوم كارثي ضرب عدد من مدارس سوهاج اليوم، ما بين بكاء التلاميذ الهيستيري، وما بين صدمة الأهالي وأولياء الأمور الذين تركوا أعمالهم، وهرعوا إلى المدارس، وسط عدد كبير من سيارات الإسعاف، التي دفعت بها وزارة الصحة، بعد إعلانها حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، انتهاءاً بقرار عاجل من محافظ سوهاج .

هذا وأعلنت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين، بحالات التسمم الغذائي، فى 8 مدارس بسوهاج إلى 1911حالة . 

تم توزيعهم على المستشفيات الآتية :

  • 590 حالة بمستشفى ساقلتة المركزي.
  • 524 بمستشفى سوهاج العام.
  • 33 حالة بمستشفى الهلال.
  • 160 حالة بمستشفى التعليمي بسوهاج.
  • 414 حالة بمستشفى أخميم.
  • 190 حالة بمستشفى سوهاج الجامعي.
  • تم نقل المصابين من خلال 40 سيارات إسعاف.

وفي أول رد فعل رسمي، قال الدكتور “رضا حجازي”، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة طالبت وزارة الصحة بتقرير مفصل عن واقعة ادعاء تلاميذ محافظة سوهاج التسمم بعد تناولهم الوجبة المدرسية، لافتاً إلى أن مديرية التربية والتعليم سوف تعد تقريرًا مفصلاً عن الوجبة المدرسية وآلية التخزين ونتائج فحص العينات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المسئولة عن الوجبة .

هذا وقد أصدر محافظ سوهاج، قراراً بوقف توزيع التغذية المدرسية على التلاميذ، لأجل غير مسمى .

 

المصدر:مصرفايف

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