محافظ الإسماعيلية: لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة مزارعي شرق القناة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، موافقة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب على دراسة أزمة مزارعي شرق قناة السويس والقنطرة شرق بشأن توصيل حصص الأسمدة والمخصبات الزراعية لهم، تحت إشراف الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة والأجهزة المعنية، في إطار الحفاظ على الأمن القومي، وبالتوافق مع مصلحة المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في البرلمان برئاسة النائب هشام الشعيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي أجرتها بالإسماعلية في 22 يناير الماضي.

حضر الاجتماع اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانوني، والمهندس عبد الله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسماعيلية أهم المقومات والفرص الاستثمارية الزرعية على أرض المحافظ وتوابعها. كما استعرض مشروع "قرية الأمل الجديدة" بالقنطرة شرق، وما يضمه من مشروعات تنموية وصوب زراعية بأحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة.

وأشار أيضًا -في السياق- إلى استكمال خطط التنمية وتعظيم الربط بين شرق وغرب قناة السويس، إذ وافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على تنفيذ عدد 2 كوبري عائم أسوة بمشروع كوبري بورسعيد، أحدها للربط بين مدينتي القنطرة شرق وغرب، والآخر بمنطقة نمرة 6 ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين قبل نهاية العام الجاري 2017.​