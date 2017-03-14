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وزير الداخلية الألماني يصف اتهامات أردوغان لبلاده بـ"العبثية"

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وزير الداخلية الألماني يصف اتهامات أردوغان لبلاده بـ"العبثية" وزير الداخلية الألماني يصف اتهامات أردوغان لبلاده بـ"العبثية"
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

برلين - (أ ش أ):

وصف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، اتهامات الرئيس التركي رجب أردوغان، الموجهة إلى ألمانيا بأنها تدعم الإرهاب بـ"العبثية".

وقال دي ميزير - في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتهامات عبثية، وعارية عن أي أساس، والهدف الوحيد منها إظهار تركيا بمظهر الطرف المعتدى عليه، ووظيفتها إثارة التضامن لدى معارضين محتملين للاستفتاء المرتقب.

ودعا وزير الداخلية السياسيين والرأي العام في ألمانيا إلى عدم الرد على استفزازات من هذا النوع باستفزازات جديدة، مضيفًا أن الحديث يدورعن "جدال تركي داخلي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم - في وقت سابق - برلين بأنها "تدعم الإرهاب بلاهوادة".

كما أعرب أردوغان عن استيائه من وقوف ميركل إلى جانب هولندا بعد رفض سلطاتها السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضي البلاد.

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