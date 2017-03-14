إصابة 3 مجندين في انفجار استهدف مدرعة برفح

القاهرة - مصراوي:

أصيب ثلاثة مجندين من قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدف مدرعة شرطية حال سيرها جنوبي مدينة رفح.

وأوضحت مصادر أمنية أن المدرعة الشرطية كانت مشاركة ضمن حملة مداهمات أمنية في المدينة، وأن التفجير الذي استهدفها خلف ثلاثة مصابين من طاقمها بشظايا متفرقة في الجسد، بينهم مصاب ببتر في اليد اليسرى.

نُقل المجندون المصابون إلى المستشفى العسكري بمدينة العريش.