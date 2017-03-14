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مصرع 3 أطفال غرقًا في نيل أسيوط

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مصرع 3 أطفال غرقًا في نيل أسيوط مصرع 3 أطفال غرقًا في نيل أسيوط
الإنقاذ النهري

أسيوط - أسامة صديق:

لقيت 3 أطفال شقيقات مصرعهن غرقًا في نهر النيل بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهن جلب ثمار شجرة "أراك" جاورت النهر.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، ببلاغ من أهالي قرية منقباد بغرق 3 فتيات في نهر النيل.

انتقلت قوة من الإنقاذ النهري والحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى محل الواقعة لانتشال جثث الأطفال: "أماني - 9 سنوات"، وشقيقتيها "ياسمين - 7 سنوات"، و"رانيا - 5 سنوات".

ولا تزال عمليات البحث عن الجثث جارية لاستخراجها، فيما حرر بالواقعة المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة للتحقيق.​

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