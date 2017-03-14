أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تخصيص 339 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين والحالات الإنسانية بالوادي الجديد

Google+ Print
تخصيص 339 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين والحالات الإنسانية بالوادي الجديد تخصيص 339 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين والحالات الإنسانية بالوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، عن تخصيص مبلغ 3 مائة و39 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين وأصحاب المنازل المنهارة والحالات الإنسانية من أبناء المحافظة.

وأوضح شاش، اليوم الثلاثاء لمصراوي، أن مبلغ 39 ألفًا و600 جنيه صُرف لأسر المقاتلين في المحافظة، فيما صُرف مبلغ 300 ألف جنيه للمحتاجين والأولى بالرعاية وأصحاب المنازل المنهارة والمتضررين من الحرائق.

وأضاف أن إعانات مادية جرى صرفها أيضًا من صندوق المحافظة لبعض الحالات الإنسانية والمرضية، والتي تحتاج لتدخل جراحي في مستشفيات بالقاهرة، إذ تم تسفيرهم على نفقة المحافظة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المحافظ اللواء محمد الزملوط شدد على مساعدة الحالات المرضية والإنسانية، خاصة السيدات المعيلات، والحالات الحرجة والأولى بالرعاية.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"