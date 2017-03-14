تخصيص 339 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين والحالات الإنسانية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، عن تخصيص مبلغ 3 مائة و39 ألفًا و600 جنيه لأسر المقاتلين وأصحاب المنازل المنهارة والحالات الإنسانية من أبناء المحافظة.

وأوضح شاش، اليوم الثلاثاء لمصراوي، أن مبلغ 39 ألفًا و600 جنيه صُرف لأسر المقاتلين في المحافظة، فيما صُرف مبلغ 300 ألف جنيه للمحتاجين والأولى بالرعاية وأصحاب المنازل المنهارة والمتضررين من الحرائق.

وأضاف أن إعانات مادية جرى صرفها أيضًا من صندوق المحافظة لبعض الحالات الإنسانية والمرضية، والتي تحتاج لتدخل جراحي في مستشفيات بالقاهرة، إذ تم تسفيرهم على نفقة المحافظة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المحافظ اللواء محمد الزملوط شدد على مساعدة الحالات المرضية والإنسانية، خاصة السيدات المعيلات، والحالات الحرجة والأولى بالرعاية.​