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وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان

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وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان
الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية وصلت إلى المجلس، وسيتم مناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية.

وأضاف عبد العال– خلال جلسة اليوم الثلاثاء- "إيضاحا وإزالة للبس الذي حدث لدى بعض وسائل الإعلام حول استفسار النائب سمير الخولي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود واتفاق صندوق النقد الدولي.. الإجابة واضحة، اتفاقية صندوق النقد تم إحالتها.. واتفاقية ترسيم الحدود وصلت إلى المجلس وسيناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية".

وتابع عبد العال قائلا: "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها".

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