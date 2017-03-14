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التعليم تنظم مسابقة أوائل الطلاب للصف الثالث الثانوي

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التعليم تنظم مسابقة أوائل الطلاب للصف الثالث الثانوي التعليم تنظم مسابقة أوائل الطلاب للصف الثالث الثانوي
وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالتعاون مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية؛ مسابقة أوائل الطلاب للصف الثالث الثانوى بالمدارس الثانوية "رسمي عربى" على مستوى الجمهورية.

في هذا السياق، أكد أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن برنامج المسابقة يهدف لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وقد بدأ تنفيذه بالمركز الرئيسى لاتحاد الطلاب ويستمر حتى 23 مارس الجاري.

وأشار موسى إلى أن التصفيات النهائية للمسابقة سيتم تنفيذها خلال الفترة من (22/4 إلى 26/4/2017) بمدينة الغردقة بمديرية البحر الأحمر، مؤكدًا أنه سيتم منح الفرق الفائزة حوافز نقدية.

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