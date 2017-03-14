مفتي الجمهورية: أساتذة الأزهر ليسوا علماء سلطة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن هناك هيئات علمية أرادت أن تناطح الأزهر وتأخذ مكانه، بعد ثورتي الـ25 من يناير والـ30 من يونيو، مشددًا على أن هناك بعض الآراء التي قالت بأن من يتخرج من الأزهر هم علماء سلطة وهذا غير صحيح.

وأضاف علام- خلال كلمته في الندوة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، تحت عنوان " أثر الفتاوي في تنمية المجتمعات"، أن الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا الإسلام منهم براء، ولا ينبغي أن يحمل الإسلام بأعمالهم، ولا يحمل الأزهر بأفعال من خرجوا عن منهجه وحتي إن كانوا منتسبين إليه.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن التبني حرام شرعا علي القول الواحد، لأن المولي عز وجل قال "أدعوهم لآبائهم هو أقسم عند الله"، بخلاف الكفالة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم.