نائب لوزير الصحة: "تهاوي المنظومة ليس بسبب عبد الناصر.. إنما وجود قيادات فاشلة"

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن تهاوي منظومة الصحة بسبب مجانية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن بقاء وزير الصحة في التعديل الوزاري الجديد عليه علامات استفهام كبير.

وأضاف النائب: "للأسف الوزير لم يكتف بإفساد منظومة الصحة فقط، ولكنه يحاول إفساد التاريخ أيضًا".

وأكد "الجزار"- في بيان له اليوم الثلاثاء- أن التهاوي الموجود فيها مستشفيات الصحة السبب الرئيسي فيه وجود وزراء وقيادات فشلة لم يكونوا على قدر المسئولية، وهم السبب في زيادة معدلات المرض، وتدهور المستشفيات العامة بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر من أكثر دول العالم تدني في قطاع الصحة.

وتابع عضو محلس النواب: "أي دولة في العالم عليها التزامات تجاه الطبقة الفقيرة وهي واجب وليست منحة من الدولة كم يظن وزير الصحة، مضيفا يجب على الوزير الاهتمام بالصحة ومشاكلها الحالية وترك التاريخ لأصحابه، و يعلم أن مجانية عبد الناصر هي التي جعلت منه دكتورًا".

وحذر الجزار من وجود توجهات لدى الحكومة الحالية من خصخصة المستشفيات الحكومية، وجعل الخدمة المقدمة للمواطنين بمبالغ يعجز الفقراء عن سدادها.