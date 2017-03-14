بالصور.. محافظ المنيا يفتتح معرض "زهور الربيع" على كورنيش النيل

المنيا - ريمون الراوي:

تواصل محافظة المنيا فعالياتها للاحتفال بعيدها الوطني، الموافق 18 من مارس الجاري، إذ افتتح المحافظ عصام البديوي اليوم الثلاثاء معرضًا لزهور الربيع على كورنيش النيل، تنظمه مديرية التربية والتعليم، بمشاركة إدارات التعليم الفني في المحافظة، ومشاتل التعليم العالي، والمدارس الزراعية.

وتفقد المحافظ، في جولة خاصة اليوم، أقسام المعرض المختلفة، حيث أشاد بتنوع المنتجات الزراعية المعروضة، ولفت إلى أهمية هذا الحدث مع اقتراب حلول فصل الربيع.

رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أوضح -من جانبه- أن المعرض يهدف إلى تبادل الإمكانات والخبرات بين الإدارات المختلفة، والارتقاء بمستوى الجمال داخل المحافظة.

وكانت المحافظة بدأت منذ الأمس أولى فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني في المنيا بمنطقة آثار تل العمارنة في مركز دير مواس، حيث نُظمت سلسلة بشرية تحت عنوان "اعرف بلدك"، امتدت من المنطقة الأثرية إلى ما يصل إلى 2 كيلو متر، وذلك بمشاركة ألف طالب وطالبة من مدارس المحافظة.​