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بالصور.. لحظة انفجار ماسورة مياه بمحور التسعين

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انفجار ماسورة مياه (1)انفجار ماسورة مياه (1)

انفجار ماسورة مياه (2)انفجار ماسورة مياه (2)

انفجار ماسورة مياه (3)انفجار ماسورة مياه (3)

انفجار ماسورة مياه (4)انفجار ماسورة مياه (4)

انفجار ماسورة مياه (5)انفجار ماسورة مياه (5)

انفجار ماسورة مياهانفجار ماسورة مياه

انفجار ماسورة مياه (7)انفجار ماسورة مياه (7)

كتب – فتحي عمر:

انفجرت ماسورة مياه في الخط الرئيسي لمياه الشرب بمحور التسعين الشمالي في التجمع الخامس، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه للقادم من محور التسعين، وصولا إلى محور الفطيم، وميدان بتروسبورت.

وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المرور أمام السيارات.

أخطرت إدارة المرور هيئة مياه الشرب والمحافظة، وفي انتظار إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما تنصح إدارة المرور تهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

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