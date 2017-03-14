رئيس هيئة الاستثمار: لجنة وزارية تضع خريطة جديدة لتسعير الأراضي​

كتب ـ أحمد على:

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن لجنة بالوزارة تضع خريطة استثمارية مشتملة فرص استثمارية شاملة السعر، بالتزامن مع إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وأكد خضير ذلك ردًا على سؤال لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، حول تسعير الأراضي للمستثمرين، وحقيقة اتاحتها عبر الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وأضاف خضير، أن الخريطة ستتاح قريبًا، مع وضع آليات لسرعة تسعير الفرص مع الالتزام بتحديثها دوريا حتى لا تنتهى بصدور القانون، وتشتمل أيضا بعض الفرص التى لم يتم تسعيرها بعد، على أن يكون السعر متاح أمام المستثمر فى تلك الحالة خلال ٣٠ يوما.

وشدد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الخريطة الجارى إعدادها تأسست بمعايير عالمية، لافتًا إلى أنها ستشتمل أيضا على الفرص الاحتمالية.

وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن اللجنة لن توافق على مشروع القانون إلا بعد الاطلاع على الخريطة الاستثمارية.