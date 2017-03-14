أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الاستثمار: لجنة وزارية تضع خريطة جديدة لتسعير الأراضي​

Google+ Print
رئيس هيئة الاستثمار: لجنة وزارية تضع خريطة جديدة لتسعير الأراضي​ رئيس هيئة الاستثمار: لجنة وزارية تضع خريطة جديدة لتسعير الأراضي​
رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير

كتب ـ أحمد على:

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن لجنة بالوزارة تضع خريطة استثمارية مشتملة فرص استثمارية شاملة السعر، بالتزامن مع إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من .

وأكد خضير ذلك ردًا على سؤال لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، حول تسعير الأراضي للمستثمرين، وحقيقة اتاحتها عبر الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وأضاف خضير، أن الخريطة ستتاح قريبًا، مع وضع آليات لسرعة تسعير الفرص مع الالتزام بتحديثها دوريا حتى لا تنتهى بصدور القانون، وتشتمل أيضا بعض الفرص التى لم يتم تسعيرها بعد، على أن يكون السعر متاح أمام المستثمر فى تلك الحالة خلال ٣٠ يوما.

وشدد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الخريطة الجارى إعدادها تأسست بمعايير عالمية، لافتًا إلى أنها ستشتمل أيضا على الفرص الاحتمالية.

وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن اللجنة لن توافق على مشروع القانون إلا بعد الاطلاع على الخريطة الاستثمارية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي