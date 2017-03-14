صورة اليوم.. على أبواب سجن طرة "العفو من عندك يا رب"

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

تصوير - محمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الثلاثاء، والدة أحد السجناء أثناء سجودها شكرًا على خروج نجلها من سجن طرة، وظهرت السيدة والدموع في عينها شاكرة القيادة السياسية على خروج نجلها.

وعمت حالة من الفرح والزعاريد لأهالي المساجين الذين شملهم تنفيذ قرار العفو الرئاسي، بالإفراج عن 203 شباب، من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أصدر أمس الاثنين، قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي؛ وذلك بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص أوضاع السجناء، قد قامت بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم استبعاد ملفات من ثبت ارتكابهم أعمال عنف؛ حيث قامت في 17 نوفمبر الماضى بالإفراج عن 82 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر، وتظاهر بدون تصريح، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهم.