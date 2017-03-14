فيديو- سكارليت جوهانسون تسخر من إيفانكا في Saturday Night Live

كتب - علي أحمد:

لا تزال إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مجهر الانتقاد والسخرية والتي كان أحدثها على يد الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسون.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية ظهرت "جوهانسون" في أحدث حلقات برنامج Saturday Night Live لتؤدي شخصية "إيفانكا" بطريقة ساخرة، حيث تضمنت إحدى فقرات البرنامج القيام بإعلان دعائي لعطر أطلق عليه "Complicit" أي "المتواطئة"

وظهرت الممثلة الأمريكية في هذا الإعلان وهي تسير في حفلة وكأنها "إيفانكا" فيما يعلق الصوت في الخلفية بالقول "إنها جميلة.. قوية.. متواطئة".

ويستكمل الإعلان بوقوف إيفانكا "جوهانسون" أمام عدسات الكاميرات لالتقاط الصور، ليعود الصوت ويقول "إنها امرأة تعرف ما تريد، وتعرف ما تفعل".

ولم يتوقف الإعلان عند هذا الحد بل تعرض للهجوم على موقف ابنة الرئيس الأمريكي من الحركة النسائية، كما لم يغفل الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة وكيف أنه أثر بشكل سلبي على الحياة العملية لابنته.