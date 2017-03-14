جراح كويتي ينشر فيديو فاضحاً لمريضة أثناء عملية

كتب - علي أحمد:

قرر جمال الحربي وزير الصحة الكويتي استدعاء جراح كويتي للتحقيق بعدما نُسب إليه نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شفط لإحدى السيدات أجراها خلافاً لاختصاصه.

وذكرت صحيفة "البيان" الإمارايتة أن جراح تجميل كويتي نشر مقطع فيديو، عبر حسابيه على "فيسبوك" و"تويتر"، يظهر فيه أثناء إجراء عملية شفط دهون لسيدة، بينما ظهرت المريضة في الفيديو شبه عارية ، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن حاول تبرير ما فعله بقوله عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن الهدف من نشر الفيديو هو الإعلان عن ابتكار طريقة إبداعية لنحت القوام، وشفط الدهون بالتخدير الموضعي، والمريضة في حالة الوقوف"، كما جاء في بيانه.

يذكر أن وزير الصحة الكويتي طلب من إدارة التراخيص الصحية بالوزارة رفع تقرير إلى إدارة التراخيص الطبية في الوزارة للوقوف على ملابسات القضية تمهيدا لرفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة على ذلك الجراح.