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شركة الطيران الهندية تطرد 34 موظفًا.. السبب؟

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شركة الطيران الهندية تطرد 34 موظفًا.. السبب؟ شركة الطيران الهندية تطرد 34 موظفًا.. السبب؟
شركة الطيران الهندية تطرد 34 موظفًا

كتب - هشام عواض

فصلت شركة الخطوط الجوية الحكومية الهندية "إير إنديا"، 34 فردًا من أعضاء طواقم الطيران بسبب وزنهم الزائد.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، فقد أرجعت الشركة هذا القرار لأجل ضمان أمن الرحلات، لأن المظهر الخارجي لطواقم الطيران، على حد تعبيرهم، لا يعتبر من المطالب الأساسية للشركة، مؤكدة أن القرار اتخذ بشكل استثنائيًا.

وأوضحت الشركة العلاقة الوثيقة ما بين الوزن الزائد بطواقم الطائرة وسلامة الطيران، ففي حالة الطوارئ يجب على أفراد الطاقم ان تكون حركتهم سريعة فى مساعدة الركاب، وأيضا أثناء عملية الإجلاء. مؤكدة على ان عملية الإجلاء الناجحة من طاقم الطائرة يجب ألا تتعدى 90 ثانية، ويتطلب هذا القدرة على التحمل الخاصة والقوة والذكاء.

ومن الواضح ان هذا القانون لا يخص هذه الشركة فقط، ففي الصين يعتقدون أن زيادة وزن أفراد الطاقم لن تسمح لهم بالاستجابة بشكل كاف وصحيح في حالات الطوارئ.

وفي روسيا انتقد كثيرون شركة الطيران الحكومية "إيروفلوت"، حيث نشرت وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن شركة الخطوط الجوية الروسية منعت المضيفات اللاتي يرتدين ملابس بمقاس يتعدى الـ 48، من الطيران على الرحلات الخارجية، علما بأن مصادر في "إيروفلوت" نفت هذه المعلومات، موضحة التزامهم الصارم بأحكام التشريعات والقوانين الروسية.

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